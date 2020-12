Monza-Virtus Entella 5-0, le pagelle: Boateng-Sampirisi show, liguri al tappeto

MONZA-VIRTUS ENTELLA 5-0

Marcatori: 10'/29' Boateng (M), 73' Mota (M), 82'/90' Sampirisi (M)

MONZA

Di Gregorio 6 - Partita di assoluta tranquillità per l'ex estremo difensore del Pordenone.

Donati 6,5 - Bravo a proporsi in profondità quando gli si presenta l'occasione, non ha alcun problema in fase difensiva (Dall'84' Lepore s.v.)

Bettella 6 - L'Entella non crea praticamente nulla in attacco consentendo al centrale difensivo biancorosso di trascorrere novanta minuti molto agevoli.

Bellusci 6,5 - Autore dell'assist per la prima rete di Boateng. Al 58' compie un grande intervento sul traversone di Settembrini, evitando un gol che, sul 2-0, avrebbe potuto riaprire la partita per i liguri.

Carlos Augusto 6,5 - Porta a termine il "compito" sulla fascia di sua competenza senza alcuna esitazione (Dall'80' Sampirisi 7 - Dieci minuti di fuoco per il numero 31, autore di una straordinaria doppietta)

Barillà 6 - Solidità a centrocampo, l'ex Parma non ha alcun problema a contenere le giocate degli avversari (Dall'80' Colpani 6 - Gli bastano centoventi secondi per sfornare un assist per Sampirisi: grande impatto sul match)

Fossati 6,5 - Autore dei due calci d'angolo che hanno portato al doppio centro di Boateng, in mezzo al campo gioca con estrema attenzione senza commettere errori.

Armellino 6 - Ha una ghiotta opportunità per andare a segno attorno all'ora di gioco, ma non la sfrutta: servito da Boateng, lascia partire una bomba da posizione defilata ma non è preciso.

Boateng 7,5 - Il ghanese trova la sua prima doppietta in maglia biancorossa: incontenibile sulle palle alte da calcio da fermo, sfrutta al meglio i servizi di Bellusci e Fossati per prendersi la scena. E' la sua notte, la notte della stella con il numero sette cucito sulla maglia (Dal 68' Frattesi 6 - Dai suoi piedi nasce l'azione che porta al poker brianzolo realizzato da Sampirisi)

Gytkjaer 6,5 - Non riesce ad esprimersi ad alto livello con continuità, ma si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa dai compagni, dimostrando di essersi calato bene nel nuovo ambiente, e chiude la serata con un assist.

Mota 7 - Crea tanto nel primo tempo, ma finalizza poco. Nella ripresa trova il gol dell'ex chiudendo i conti sul 3-0 con un facile tap-in da distanza ravvicinata (Dall'80' Maric s.v.)

VIRTUS ENTELLA

Russo 5,5 - Chiude la sua "prima" stagionale in B con cinque gol al passivo, ma evita un parziale ben più pesante con una serie di belle parate effettuate in particolare nel corso della frazione d'apertura.

Coppolaro 5 - Impossibilitato a premere sulla destra, è costretto a fare una partita prevalentemente sulla difensiva: troppo spesso in difficoltà sulle incursioni biancorosse (Dal 60' Crimi 5,5 - Entra in campo a risultato già compromesso senza riuscire a mettersi in mostra)

Pellizzer 5 - L'Entella lascia troppo spazio per vie centrali e il Monza non può non approfittarne: per il numero 15 è stata una serata certamente ben al di sotto delle aspettative.

Chiosa 5,5 - Dieci gol subiti nelle ultime due partite, un parziale troppo pesante per essere vero: la difesa ligure fa acqua da tutte le parti e l'ex Novara è incapace a contenere i danni.

Costa 5,5 - Fa vedere qualcosa di buono in fase di contenimento ma non riesce ad esprimersi con continuità (Dall'84' Pavic s.v.)

Settembrini 5 - Centrocampo ligure troppo "leggero" e mai veramente capace di bloccare le incursioni avversarie. Da segnalare, a firma del 27, un tentativo sventato al 58' da Bellusci (Dal 59' Toscano 6 - Sei politico, è praticamente impossibile giudicare la sua prestazione)

Paolucci 5,5 - Si intende poco con il reparto avanzato, spesso anticipato nei contrasti con gli uomini di Brocchi: non è la serata ideale per esprimere un buon calcio.

Koutsoupias 5 - Sulla sua prestazione pesa notevolmente il gol sprecato dopo soli sette minuti: in caso di 0-1, con tutta probabilità avremmo assistito ad una gara diversa (Dal 76' Mancosu s.v.)

Schenetti 5,5 - Giocare sulla trequarti in una partita del genere non è affatto semplice: riceve pochi palloni, prova a smistarli a dovere ma non è sempre preciso (Dal 59' Cardoselli 5,5 - Entra con tanta voglia di fare ma illude solamente)

De Luca 5 - Chi l'ha visto? Non festeggia nel migliore dei modi la 300esima presenza tra i professionisti: la "Zanzara" non punge, ma viene invece aggredita costantemente dalla difesa del Monza che non gli dà un attimo di respiro.

Brunori 5 - Prestazione molto simile a quella del compagno: nessuno spunto, nessuna idea, nessun tiro in porta. Arriveranno momenti migliori.