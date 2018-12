Moreo: "A Palermo per realizzare il mio sogno: giocare in Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne del Giornale di Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Stefano Moreo, attaccante del Palermo, chiamato in questo finale di 2018 a prendere il posto dell'infortunato Nestorovski: "Il gol a Brescia è stata una liberazione, era quasi da Natale che non segnavo. Peccato non sia servito a molto, ma mi ha dato una spinta in più per crederci sempre. I miei sogni? Sin da bambino ho quello di giocare la Champions League e vincere il Mondiale. Il sogno di adesso, però, è di raggiungere la Serie A e cercare di giocarci. Sono venuto a Palermo per realizzarlo"