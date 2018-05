Morosini: "Con un progetto ambizioso potrei tornare ad Avellino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista offensivo Leonardo Morosini ha salutato la piazza di Avellino lasciando aperto uno spiraglio a un suo ritorno in Irpinia: “Ci siamo tolti un peso, un campionato complesso in cui è successo di tutto a partire dal mio infortunio, sono contento di essere tornato a stare ben. I tifosi ci sono sempre stati vicini e uniti in queste ultime battaglie, nonostante una stagione difficile con tanti infortuni che hanno condizionato il nostro campionato. - continua Morosini ad AvLive.it - Futuro? Non decido io dove andare, so solo che partirò per il ritiro con il Genoa. Spero che ad Avellino si apra un progetto importante perché credo che siano tutti stufi della salvezza risicata. In quel caso prenderò in considerazione la possibilità di tornare in questa piazza”.