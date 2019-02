Morrone: "Volevamo la Lucchese, ma Moriconi smise di risponderci"

L’ex dg del Pro Piacenza Alfonso Morrone ha rivelato a Gazzettalucchese.it un retroscena di mercato relativo all’acquisto del club rossonero: “Tutto è iniziato intorno al 20 settembre quando partirono i contatti con Arnaldo Moriconi per rilevare la quota di maggioranza del club mantenendo comunque Moriconi dentro la società per un certo periodo. Il tentativo ebbe poi un primo stop perché c'era anche il problema della penalizzazione e qualche perplessità. Non posso fare nomi, ma volevamo salvare la squadra e poi avviare progetti sportivi e sullo stadio. La trattativa era poi ripresa, ma si è interrotta poco dopo senza spiegazioni. - continua Morrone - A metà dicembre Moriconi dall'oggi al domani, mentre sembravamo a un passo, ha smesso di rispondere al telefono. Ci potevano anche dire che avevano chiuso con altri interlocutori e invece nulla. Ora la Lucchese rischia tantissimo, sino all'esclusione, se non sostituisce la fideiussione e paga la multa. È paradossale che Moriconi, visto che ha i mezzi, non si decida a fare questa sostituzione delle garanzie”.