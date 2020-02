© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata amara per tutto il mondo del Perugia, che piange la scomparsa di Luciano Gaucci. Via Instagram, Serse Cosmi ha mandato il suo messaggio di cordoglio. "Riposa in pace Big Luciano - ha scritto il tecnico - oggi solo silenzio e tristezza. Ti porterò sempre nel mio cuore".