Mota Carvalho: "L'anno prossimo voglio fare i gol che servono al Monza per centrare la A"

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'attaccante del Monza Dany Mota Carvalho ha tracciato un bilancio della stagione ormai in archivio, con un excursus tra passato e futuro: "Abbiamo raggiunto l’obiettivo meritatamente. Da gennaio fino alla fine abbiamo fatto mesi straordinari, abbiamo festeggiato, ce la siamo goduta, ma adesso siamo già focalizzati su quelli che sono i nuovi target che il Monza deve raggiungere nella nuova stagione. Quando ti relazioni con persone di calibro mondiale come il dottor Galliani e il presidente Berlusconi, capisci che l’ambizione di primeggiare è sempre viva e devi fare sempre il massimo per vincere e alzare l’asticella l’anno successivo. Stiamo parlando del top che c’è nel calcio [...] Ovvio che voglio segnare tanto anche in serie B, ma il mio obiettivo è quello di fare i gol che serviranno al Monza per raggiungere il suo obiettivo, cioè la serie A".