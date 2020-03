Multiproprietà Trapani-Juve Stabia, improcedibilità per Petroni. Ammenda a De Simone

Nessuna sanzione per Fabio Petroni relativamente alla presunta multiproprietà di Trapani e Juve Stabia che gli era stata contestata nei mesi scorsi. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, oggi, ha dichiarato l’improcedibilità per il numero uno della società granata. Tanto rumore per nulla. Contestualmente l’organo federale ha comminato una ammenda di 20.000 euro all’ex amministratore delegato del Trapani, Maurizio De Simone deferito dalla Procura Federale per non aver fornito i requisiti di onorabilità all’atto dell’acquisto delle quote del club granata entro i trenta giorni previsti. Sospiro di sollievo in casa Trapani, per Petroni c’è l’improcedibilità...