Murawski ha le idee chiare: "Voglio riportare il Palermo in A"

Intervistato dall’emittente polacca TVP3 Katowice il centrocampista Radoslaw Murawski ha parlato della stagione appena conclusa e della voglia di tornare a Palermo per provare nuovamente l’assalto alla Serie A: “Tornare a casa è sempre piacevole per riprendersi e preparasi al meglio alla prossima stagione. Quest’anno con il Palermo siamo stati a un passo dalla Serie A, poi in Serie C e infine di nuovo in B. - continua il polacco – Mi sento di dire che è stata una stagione deludente nel complesso, ma non vedo l’ora di vestire nuovamente la maglia rosanero e riportare la squadra in Serie A”.