Muzzi: "Voglio un Empoli con la mentalità da battaglia"

L’allenatore dell’Empoli Roberto Muzzi in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Frosinone di domani soffermandosi sullo stato della squadra azzurra: “La squadra ha avuto sicuramente dei problemi sotto il profilo dei risultati e la medicina è soltanto quella del lavoro. Dobbiamo essere un gruppo che gioca per vincere. Anche se prendiamo gol, non importa, la mentalità deve essere da battaglia, non si devono preoccupare se sbagliano. Voglio che giochino con la consapevolezza di far male a tutti. Dobbiamo giocare da Empoli e andare a Frosinone per vincere anche se loro sono forti e in casa le hanno vinte quasi tutte. - continua Muzzi come riporta Empolichannel.it - Le assenze conteranno e mi spiace per chi non ci sarà, ma chi scenderà in campo farà il suo. Modulo? È da poco che alleno la squadra e qualcosa cambierò, ma non ho ancora deciso. I moduli sono solo numeri, mi interessa come i giocatori interpretano le situazioni e per me questi ragazzi possono giocare con qualsiasi sistema”.