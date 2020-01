Muzzi: "Voglio un Empoli operaio. Mercato? Sono soddisfatto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Roberto Muzzi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia e del mercato che sta vedendo il club toscano grande protagonista in questo gennaio: “I giocatori che avevo chiesto sono arrivati, per quanto riguarda il modulo vedremo. Posso cambiare, ma non ho ancora deciso. I nuovi si sono integrati e si sono calati nella nostra mentalità, ho visto un gruppo positivo e compatto. Siamo in tanti, c’è competizione ed è quello che voglio perché i giocatori devono mettermi in difficoltà nelle scelte. Formazione? Alcuni dei nuovi potrebbero giocare e altri no, sopratutto chi non gioca da sei mesi ha bisogno di tempo. - continua Muzzi come riporta Empolichannel.it - La Juve Stabia può metterci in difficoltà con la sua intensità e sulle seconde palle, non sarà una partita semplice, ma voglio vedere un Empoli operaio che sappia usare fioretto e sciabola. Dobbiamo toglierci da questa situazione di classifica, dobbiamo risalire. La Mantia? È tornato qui con la voglia di rimettersi in discussione, e questo mi ha fatto capire che ha la testa giusta. E’ un attaccante importante, può fare benissimo”.