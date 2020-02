vedi letture

Napoli, contrattura per Lozano. Solo palestra per Allan e Koulibaly

Allenamento sotto la pioggia a Castel Volturno per il Napoli in vista della gara di campionato contro il Cagliari. Oltre al consueto lavoro del collettivo agli ordini di Gennaro Gattuso da segnalare la sessione personalizzata in palestra sostenuta da Allan e Kalidou Koulibaly. Solo palestra anche per Hirving Lozano alle prese con una leggera contrattura all'adduttore destro.