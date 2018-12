© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Al San Paolo sono tutti Koulibaly", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. In campo non ci sarà, oggi pomeriggio, dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica rimediate dal giudice sportivo dopo l’espulsione di mercoledì sera, a San Siro. Lui si accomoderà in tribuna, per incitare i suoi compagni che saranno impegnati contro il Bologna. Ma Kalidou Koulibaly sarà presente anche su ogni gradino del San Paolo grazie all’iniziativa del gruppo 'Quelli del sangue azzurro' che prima dell’inizio della partita distribuiranno ai tifosi migliaia di maschere raffiguranti il volto del difensore senegalese. Una solidarietà forte, che Napoli non ha voluto far mancare al proprio calciatore, offeso per il colore della sua pelle dai tifosi interisti.