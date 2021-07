Napoli, Spalletti vuole valutare Folorunsho in ritiro: Reggina e Cremonese sul centrocampista

L'ottima stagione disputata con la maglia della Reggina in serie B, ha attirato l'attenzione di diversi club su Micheal Folorunsho, centrocampista classe '98 di proprietà del Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport, Luciano Spalletti vuole testare il ragazzo durante il ritiro per capire se potrà essere utile agli azzurri. In caso di nuova cessione in prestito, Folorunsho potrebbe tornare alla Reggina ma anche il Lecce ci sta facendo un pensierino.