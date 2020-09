Nasce la nuova serie B. DG Pisa: "Lavoriamo tutti i giorni per alzare l'asticella"

Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, è stato intervistato da Rai Sport al termine della presentazione dei calendari di serie B: "Ripartiamo con la Reggiana, è un piacere rivederli in serie B. Il nostro segreto? Lavoriamo tutti i giorni, cercando di migliorare a di alzare l'asticella. Dobbiamo raggiungere obiettivi nuovi per noi stessi, per la città e per i tifosi".