Nasce la nuova Serie B. SPAL, Mattioli: "Allestiremo una squadra competitiva"

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Avrei preferito rimanere in Serie A perché è stato un anno in cui abbiamo investito tantissimo per poter costruire la squadra. Purtroppo il calcio insegna che quando spendi tanto poi può anche essere l'anno in cui retrocedi. Ora speriamo di essere protagonisti e penso che lo saremo, nonostante ci aspetti un campionato molto difficile. Lo conosciamo perché lo abbiamo vinto quattro anni fa. Ha un gran livello e sarà davvero importante avere determinazione, corsa e forza. Siamo appena retrocessi e stiamo vivendo ancora un momento particolare, visti i diversi giocatori che devono ancora decidere se salire in Serie A o restare con noi. Allestiremo una squadra che sarà competitiva e si farà onore in un torneo duro".