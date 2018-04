Nember: "Alziamo l'asticella. Futuro? Priorità al Foggia"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember in una lunga intervista rilasciata a Tuttocalciopuglia.com ha parlato dell'ottimo momento dei rossoneri e del futuro: “A dicembre eravamo terzultimi, ma grazie al calciomercato siamo riusciti a costruire un gruppo in cui l'amalgama tra nuovi e vecchi è stata immediata e questo ha fatto si che arrivassero risultati importanti. Nel girone di ritorno viaggiamo fra il quarto e il quinto posto e siamo soddisfatti visto che in molti ci davano per spacciati. Abbiamo lavorato tutti bene, dalla dirigenza al mister fino ai giocatori. Ora dobbiamo cercare di alzare l'asticella tenendo però conto che la salvezza è l'obiettivo prioritario, però chiudere in crescendo è fondamentale per acquisire una certa mentalità e forza. - continua Nember parlando del futuro – Sto aspettando che si sistemino alcune cose per capire il programma e gli obiettivi. Per me restare qui e puntare in alto, provare a riportare questa piazza in Serie A sarebbe una soddisfazione centuplicata perché si parla di una grande piazza. Richieste dalla A? Fanno piacere, ma non mi interessano. La priorità va al Foggia”.