Nesta: “Perugia nel 2000 ci fece gran favore. De Vrij? Lo farei giocare”

Alessandro Nesta inizia l'avventura da tecnico in Italia alla guida del Perugia. Proprio la formazione umbra, il 14 marzo del 2000, battendo la Juventus allo stadio Curi permise alla Lazio di Nesta di conquistare lo Scudetto. “Ho grandi ricordi, il Perugia ci ha fatto un gran favore, sono in debito. A Roma 35 gradi qui pioveva, piove anche oggi. Piove sempre a Perugia? Qui ricordo grandi trasferte. Con Inzaghi ci ho giocato, attaccante vero, non mi aspettavo che facesse un campionato così, grandi idee, mi ha stupito. E' un grande allenatore”, le parole di Nesta che ha poi parlato del 'caso' de Vrij in vista di Lazio-Inter: “Io lo farei giocare subito. I contratti finiscono, ma prima i giocatori sono a disposizione”.