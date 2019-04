Nesta: "Dal presidente parole importante. A Pescara un super Perugia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha analizzato i temi della gara di domani contro il Pescara in conferenza stampa: "Le parole del presidente Santopadre? Il messaggio che ha mandato è giusto, crede come noi in un finale di stagione importante. Il momento dopo due sconfitte aveva bisogno di sentire la sua fiducia e la sua energia. Il suo è stato un buon intervento. Mancano poche partite, dove anche un punto fa la differenza. E' un mini campionato quello che inizia in quest fine settimana.

Indisponibili? Sono tutti disponibili tranne Pavlovic. Kingsley parte ma ha l'influenza. Abbiamo avuto qualche giorno per recuperare e a Pescara saremo al completo.

Il Pescara? Le squadre sono tutte migliorate: siamo migliorati noi ma anche il Pescara e se sta lì ci sarà un motivo. Giocare sul loro campo è dura per tutti, lo è stato ad esempio per il Palermo, che poi abbiamo visto come ha giocato col Verona. Servirà un Perugia super. Sulla formazione i dubbi sono i soliti: la mezzala, il play… la prima scelta la faccio per quello che voglio durante la partita, poi in base all’avversario; poi ovviamente conta anche come li ho visti in settimana, l’aspetto fisico e mentale. Vido? Ha fatto progressi, è a disposizione; Vedremo se metterlo.