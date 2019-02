Nesta: "Oggi chi commetteva un errore l'avrebbe pagato, è toccato a noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua lo score negativo casalingo per il Perugia, che non sembra più capace di vincere davanti al suo pubblico e spreca, contro il Cosenza, una buona opportunità per confermarsi nel gruppo che ambisce ai play-off. Nelle parole di Nesta in conferenza stampa si rispecchia tutta la sua delusione:

"Non c'è nulla da salvare, nella maniera più assoluta. Visto le condizioni legate al vento, oggi chi commetteva un errore l'avrebbe pagato, ed è toccato a noi. Dobbiamo fare molto di più, specie negli ultimi metri. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare. Forse nello stretto siamo meno abili e facciamo più fatica. Peccato, con questi tre punti potevamo avere una classifica diversa, ma andiamo avanti.Contro Brescia e Palermo abbiamo giocato un'ottima gara, oggi non si doveva perdere contro una squadra in difficoltà. Andremo a Venezia per tentare di fare la partita, anche se un ottimo risultato non cancellerebbe quello di oggi.

L'infortunio di Cremonesi? Ha sentito tirare dietro, di sicuro non sarà una cosa leggera. Sono contento per l'esordio di Rosi che ha giocato tutta la partita. Ora è un giocatore completamente a disposizione".