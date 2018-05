Nicola sul Pescara: "Mi auguro possa chiudere la pratica salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine del “Premio Prisco” il tecnico Davide Nicola ha parlato anche del Pescara e della possibilità di vederlo nella prossima stagione sulla panchina dei biancoazzurri: “Il Pescara? Mi auguro che possa chiudere la pratica salvezza e avviare un nuovo ciclo, vedere Zeman andare via è stato un segno che qualcosa non andava, ma dall'esterno è difficile farsi un'idea e non sarebbe neanche giusto. - continua Nicola ai microfoni di Rete 8 - Se Sebastiani mi chiamasse? Ci fu un contatto nel 2014, ma non se ne fece nulla. Detto questo sono un allenatore che ha ambizione e il Pescara è un club che ha storia e tradizione, venire in questa piazza non sarebbe un arretramento della mia carriera, ma valuterò col mio staff quale progetto sarà il più giusto per il mio percorso”. La volontà dell'ex Crotone appare però chiara ed è quella di proseguire nel miglioramento della carriera con uno step successivo sempre in Serie A.