Niederauer: "Lavoriamo per migliorare la salute finanziaria del Venezia. Stadio? Va ripensato"

vedi letture

Il Presidente del Venezia Duncan Niederauer in una conferenza stampa virtuale ha tracciato un bilancio della stagione alla vigilia di un periodo molto intenso prima della pausa di gennaio: “Io e i miei soci siamo davvero entusiasti di quanto stiamo facendo e lo siamo ancora di più se guardiamo al nostro futuro. Quello del Venezia è un progetto a lungo termine, stiamo portando avanti una strategia precisa che richiederà tempo per essere realizzata e siamo assolutamente in linea con quanto vogliamo realizzare. La strategia della parte sportiva è completamente differente rispetto al passato, abbiamo quasi esclusivamente giocatori di proprietà poiché vogliamo che si sentano dei veri e propri partner del progetto arancioneroverde, divenendone parte attiva. Crediamo molto nei nostri giocatori e ci teniamo in particolar modo che percepiscano la nostra fiducia. Ad inizio stagione ho visto alcune griglie previsionali sull’andamento in campionato che ci davano nelle ultime posizioni ma sapevo non erano veritiere; ho fatto vedere quelle griglie ai giocatori per far si che potessero dimostrare che chi aveva scritto ciò non conosceva il loro valore. Per quanto riguarda il lato gestionale del club, l’obiettivo è quello di sviluppare il brand a livello globale. Stiamo inoltre lavorando per migliorare la salute finanziaria del Venezia, poiché abbiamo ereditato una situazione non ottimale e non sostenibile. Penso che il 2021 sarà l’anno in cui dovremo ripensare al progetto originario del nuovo stadio, perché è un progetto difficile da realizzare, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, però penso che anche da questo punto di vista potranno esserci delle novità. - conclude Niederauer come si legge sul sito del club veneto - Stiamo lavorando molto anche su un cambio di mentalità, il nostro nuovo mantra, che coinvolge non solo la squadra, ma anche tutte le persone che fanno parte di questo progetto è Tutti uniti da sempre, fino alla fine. Sappiamo che il nostro approccio è differente rispetto ad altri club e siamo orgogliosi di questo; solo il tempo potrà dire se il nostro approccio funzionerà, ma crediamo fermamente in ciò che stiamo sviluppando giorno dopo giorno. Avere un ruolo significa anche assumersi le responsabilità delle scelte che vengono prese, ed io intendo farlo al 100%.”