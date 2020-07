Niederauer: "Rimaniamo in B. Voglio offrire qualcosa di speciale a Venezia e al Veneto"

vedi letture

“Che prestazione della nostra squadra a La Spezia contro un club molto bravo e ben allenato!".

Ai microfoni di trivenetogoal.it, esordisce così il presidente del Venezia Duncan Niederauer, che ha poi fatto il punto della situazione circa la situazione del club: "Il primo obiettivo era resistere, lo abbiamo fatto e abbiamo combattuto come dei veri leoni fino alla fine. La vittoria delle altre nostre dirette concorrenti ha reso ancora più importante per noi tornare a casa con i tre punti. In generale questo successo fuori casa dovrebbe dare ai ragazzi sempre più fiducia nell’affrontare le ultime tre partite. A cominciare dalla prossima contro la Juve Stabia. Sappiamo tutti quanto sarà importante ma sono sicuro che Dionisi farà in modo che i ragazzi siano pronti. Mi ha fatto piacere essere lì a La Spezia a supportare la squadra ed è stato un onore celebrare la vittoria con tutti i ragazzi sul campo subito dopo il fischio finale. Un risultato meritato per l’impegno profuso da tutti e messo in cassa forte da Lezzerini. Una prestazione davvero eccezionale. Per quanto riguarda gli affari del club invece, continuo a incontrare potenziali partner per il progetto dello stadio e condividerò ulteriori notizie su questo argomento quando avrò informazioni più concrete. Nei giorni scorsi ho incontrato anche il sindaco Brugnaro che continua a supportarci e a essere molto favorevole a tutto ciò che stiamo facendo. Il mio obiettivo continua a essere quello di riunire tutte le parti interessate con l’obiettivo di offrire qualcosa di speciale per Venezia e il Veneto. Ora però la nostra prima priorità rimane la salvezza e la permanenza in Serie B e i ragazzi hanno fatto un grande passo verso quell’obiettivo”.