Niederauer: "Venezia più internazionale e con un solo prestito. Non vogliamo galleggiare in B"

vedi letture

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato in conferenza stampa presentando il neo acquisto Forte e facendo il punto sul mercato dei lagunari: “Abbiamo dovuto ricostruire metà della squadra in poco tempo visto che avevamo 10 giocatori in prestito, abbiamo iniziato un nuovo viaggio con un nuovo direttore, un nuovo collaboratore tecnico e un nuovo allenatore e il lavoro fatto è stato incredibile. Il mio motto è parlo poco, faccio molto e voglio essere giudicato per questo come vi avevo detto. Inoltre vi avevo detto che avremmo cambiato identità e ora abbiamo una squadra più internazionale e che può creare maggiore valore avendo solo un giocatore in prestito nella rosa. Per alcuni aspetti il fatto di avere giocatori stranieri complica un po’ il lavoro perché bisogna inserirli nel gruppo, ma abbiamo fatto un lavoro mirato per agevolare al massimo questa situazione. - continua Niederauer come riporta Trivenetogoal.it - Zanetti è stato coinvolto in ogni singola scelta di mercato perché vogliamo mettere lui e i giocatori nelle condizioni migliori per rendere al meglio. Non so come giocheremo, ma sicuramente scenderemo in campo sempre per vincere e potremo cambiare modulo a seconda dell’avversario che avremo di fronte. L’obiettivo è non galleggiare in Serie B”.