Niente Italia per Keidi Bare. Il centrocampista ha firmato per l'Espanyol

Sfuma per i club italiano il centrocampista Keidi Bare. Il classe ‘97 albanese infatti si è trasferito ufficialmente all’Espanyol dal Malaga firmando un contratto per i prossimi quattro anni. Bare, cresciuto nell’Atletico Madrid, era stato a lungo seguito da diversi club del nostro paese sia in Serie B – Pisa e Lecce – sia in Serie A -Parma e Spezia - a cui era stato proposto nelle scorse settimane dall'agente FIFA Davide Bellantone senza però che questi club affondassero il colpo. Ora per Bare si apre una nuova avventura in Spagna alla corte del club catalano.