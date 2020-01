© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista dell’Ascoli Nikola Ninkovic attraverso i propri profili social allontana le voci di mercato e punta alla permanenza in bianconero nonostante qualche dissidio non acora ricomposto: “Mi piacciono quelli che ridono dei problemi, trovano nuove forze nelle difficoltà e diventano ancora più coraggiosi. In tali condizioni, la mente ristretta non è all'altezza, ma coloro i cui cuori sono fermi, la cui coscienza giustifica le loro azioni, sono pronti a seguire i loro principi fino alla morte. È molto difficile per me, ma il mio cuore brucia ancora per Ascoli, per la squadra, per i fan”.