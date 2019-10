Ninkovic: "Il mio futuro spero sia la Serie A con l'Ascoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Ascoli, con Nikola Ninkovic che traccia un punto della situazione in vista del match di Pescara. Partendo però, come riferisce il sito ufficiale dei bianconeri, dalla gara persa a Cremona: "Abbiamo perso di misura, è vero, è mancato poco per pareggiare, ma non abbiamo giocato bene come nelle precedenti partite, questo è sicuro. E' mancato qualcosa davanti, non siamo riusciti a fare gol, ma fortunatamente abbiamo subito un'altra opportunità per rifarci; domenica col Pescara sappiamo che sarà una gara difficile, ma non dovremo ripetere gli errori commessi allo Zini. Se faremo quello che vuole il mister, allora possiamo prendere i tre punti; l'avversario è reduce da una sconfitta per 3-0 e vorrà rifarsi nel derby, ma a noi non deve interessare chi abbiamo davanti, dobbiamo essere concentrati su noi stessi e su quello che sappiamo fare".

Parlando poi della sua sostituzione: "Ero arrabbiato perché non avevo giocato bene, non posso essere felice se la mia squadra perde; mi dispiace perché in quella reazione non ho dato un buon esempio alla gente, ho dato un brutto esempio a tutti i bambini che fanno il tifo per me. Forse dall'esterno si è pensato che fosse una mancanza di rispetto per mister e compagni, ma loro mi conoscono bene e sanno che non è così, lo sa la società, lo sa il mister e lo sanno i compagni, con loro non ci sono problemi, ero arrabbiato con me stesso".

Si parla poi di obiettivi: "Dobbiamo preparare ogni gara come fosse una finale, la prossima partita è sempre la più importante per noi, proveremo ad andare ai playoff; lo scorso anno è mancato poco per agganciarli, quest'anno siamo più forti e ci auguriamo di raggiungerli, ma per raggiungerli non basta volerlo, bisogna dimostrare ad ogni partita d'essere forti, cosa che abbiamo fatto nelle prime cinque partite, ma non a Cremona, che dev'essere stato un incidente di percorso che può capitare. Per ora abbiamo visto che ogni squadra può vincere contro qualunque avversario; detto questo, penso che l'Empoli sia fortissimo, così come Benevento e Frosinone, anche se quest'ultimo non è partito bene".

Alla fine, chiosa: "Il mio futuro spero sia la Serie A con l'Ascoli".