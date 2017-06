"Non c'è due senza tre". Parma e Venezia sognano l'impresa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Serie B negli ultimi anni ci ha dimostrato che le squadre neopromosse, se dotate di una proprietà solida, senza grandi stravolgimenti possono recitare un ruolo di primissimo piano e anche sovvertire i pronostici. I due esempi più recenti sono quelli di SPAL e Benevento club capaci di conquistare la Serie A, dopo quasi 50 anni la prima e per la prima volta assoluta nella sua storia il secondo, al primo anno di Serie B. Un doppio salto inaspettato per molti versi, ma che premia gli sforzi di due società diverse e simili allo stesso tempo: diverse perché il patron ferrarese Walter Mattioli, che ha preso le redini della squadra dopo la fusione con la Giacomense, ha programmato con grande oculatezza, senza grandi spese, rinforzando comunque l'organico di mercato in mercato, mentre quello sannita Oreste Vigorito, ha speso tanto negli ultimi 10 anni per regalare alla piazza la Serie B riuscendo a conquistare una doppia storica promozione proprio nel momento in cui sembrava voler disinvestire a causa delle tante, troppe, delusioni.

Nella prossima stagione il loro percorso potrebbe essere imitato e migliorato da due squadre blasonate che sono dovute ripartire dalla Serie D a causa dei problemi societari e in appena due anni sono riuscite a conquistare una doppia promozione tornando in Serie B. Si tratta ovviamente di Venezia e Parma, due club molto diversi dai sopraccitati. Innanzitutto entrambi hanno una proprietà straniera - statunitense fin dalla rinascita gli arancioneroverdi, cinese da pochi giorni i crociati – che ha come obiettivo il ritorno in Serie A nell'arco di un paio d'anni, grandi risorse finanziarie e che si affida a uomini mercato abili ed esperti come Giorgio Perinetti e Daniele Faggiano. Nel caso del Parma poi storia e palmares sono ineguagliabili: se i ducali vantano grossomodo gli stessi campionato in massima divisione di Venezia e SPAL (25 i primi, 23 i secondi e 21 i terzi) la loro bacheca è quella di una grande squadra – 3 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe Uefa e 1 Supercoppa Europea – che poco ha da spartire con le prossime contendenti. L'esperienza insegna che con il solo blasone però non si vince, ma a Parma questa lezione dovrebbero averla imparata dopo una stagione lunghissima conclusasi solo pochi giorni fa con la finale play off vinta sull'Alessandria.

Per entrambe comunque il sogno, e un po' anche l'obiettivo, è mettere in fila la terza promozione e conquistare l'Olimpo del calcio italiano già fra 12 mesi, perché come dice un noto proverbio “non c'è due senza tre”.