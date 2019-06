Non solo l'Hellas: anche il Frosinone valuta Juric per la panchina

Secondo quanto riferito dai colleghi di TuttoB.com, non c'è solamente l'Hellas Verona, in attesa comunque di conoscere questa sera il proprio futuro sul campo da gioco, tra le squadre intenzionate a dare la propria panchina a Ivan Juric in vista della prossima stagione. Infatti anche il Frosinone, retrocesso dalla A e appena separatosi con Baroni, sta valutando il profilo del tecnico croato ex Genoa.