© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarebbe solo il Livorno a rischio di cambio di proprietà. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche Giovanni Arvedi, numero uno della Cremonese, avrebbe manifestato la voglia di passare la mano. A differenza di Spinelli, però, questa possibilità per i grigiorossi è motivata dai numerosi investimenti fatti dall'imprenditore siderurgico dal momento del suo arrivo (era il 2007) ad oggi centrando però un solo traguardo di rilievo ovvero la promozione in Serie B del 2017 dopo il suicidio sportivo dell'Alessandria. Oggi con lo spettro della retrocessione più vivo che mai ecco che Arvedi starebbe riflettendo sul da farsi. Per lui e per la Cremonese stessa.