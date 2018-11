Non solo Tonali: in Serie B stanno sbocciando diverse talenti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Serie B splende la stella di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia che molti paragonano già a un monumento come Andrea Pirlo, fresco di convocazione in Nazionale maggiore. Un calciatore che fa gola a tutte le big, non solo italiane, e che ormai da un anno sta facendo parlare di sé e che guida una pattuglia di giovani, tutti classe '99. di belle speranze che stanno facendosi largo in cadetteria pronti a spiccare il volo verso la Serie A nel prossimo anno. In difesa troviamo due calciatori già di proprietà di squadre della massima serie che sono stati mandati, finora con buoni risultati, a crescere in questa stagione: Alessandro Buongiorno del Carpi e Luca Ranieri del Foggia. Il primo, di proprietà del Torino, è diventato ormai un punto fermo della difesa emiliana dove ha collezionato 7 presenze per un totale di 546 minuti, il secondo di proprietà della Fiorentina si sta invece ritagliando spazio a Foggia (6 presenze, 308 minuti).

In mezzo al campo troviamo la coppia del Perugia Kingsley Michael e Vald Dragomir, mediano il primo, fantasista o mezzala il secondo che hanno collezionato rispettivamente 9 e 8 presenze sotto la guida di Nesta andando entrambi a segno in un'occasione in questo avvio di Serie B. Di questi però solo il romeno è di proprietà degli umbri, mentre il nigeriano è arrivato in prestito dal Bologna. Sempre a centrocampo stanno mostrando ottime qualità Davide Frattesi, 10 presenze con l'Ascoli e di proprietà del Sassuolo, e Xian Emmers, 7 presenze alla Cremonese ed ex punto di forza della Primavera dell'Inter che ne detiene ancora il cartellino.

Davanti infine spazio ai pescaresi Christian Capone, fermo a quattro presenze solo a causa di un infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo, e Mirko Antonucci, già a quota 10 presenze nonostante un'agguerrita concorrenza in avanti. Infine sta trovando sempre più spazio a Foggia un altro prodotto del vivaio fiorentino come Gabriele Gori, sei presenze nonostante nel suo ruolo vi siano due grossi calibri come Mazzeo e ora anche Iemmello.