Non vince ma il primato è consolidato: Empoli, traguardo più vicino

Il pari nella trasferta di La Spezia rappresenta quasi una vittoria per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. 1-1 il finale, gara difficile per i toscani che hanno però acciuffato il pari con Piu. Un solo punto aggiunto alla classifica, ma il primato diventa ancora più solido grazie alla sconfitta del Frosinone a Parma. La graduatoria vede l'Empoli in vetta a 67 punti, a seguire ci sono i ciociari e il Palermo a 58. Nove punti di vantaggio possono bastare, dopo il 34° turno, per amministrare la situazione e per chiudere il campionato in vetta. Così da festeggiare il ritorno in Serie A dodici mesi dopo la retrocessione in B, categoria che non appartiene - per quanto visto - all'Empoli delle meraviglie che continua a fare risultato nonostante la folta lista degli indisponibili.