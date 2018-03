Novara, 21 convocati per il Cesena: Dickmann torna dalla nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 21 i calciatori convocati da Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, per la gara casalinga di domani contro il Cesena. Tornano a disposizione i nazionali, out per squalifica Mantovani e Sansone.

Portieri: Benedettini, Farelli, Montipò

Difensori: Bove, Calderoni, Chiosa, Del Fabro, Dickmann, Golubovic, Seck, Troest

Centrocampisti: Casarini, Moscati, Orlandi, Ronaldo, Sciaudone

Attaccanti: Di Mariano, Lukanovic, Macheda, Maniero, Puscas