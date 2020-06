Novara, Bachieri: "Ai playoff sarà dura, ma vogliamo sognare: lo meritiamo"

Dalle colonne de La Stampa - edizione Novara, è intervenuto il tecnico del Novara Simone Banchieri: "Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Questo non significa essere presuntuosi, ma consapevoli. Sarà dura, però vogliamo sognare. Visto che ci siamo meritati l’opportunità di partecipare agli spareggi promozione, sfruttiamola. Provarci con il supporto dei nostri tifosi sarebbe ancora più bello. Anche durante la lunga pausa nessuno ha fatto un passo indietro. Dal primo giorno di ritiro ho visto l’atteggiamento giusto nei giocatori. Dopo un allenamento siamo andati a casa del Milan e per poco non vincevamo. Oggi sfido chiunque a dire però che era facile immaginare un Novara così avanti in classifica e con un’identità ben definita. Adesso si riparte".