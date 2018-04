Novara, Casarini: "Contro la Pro Vercelli scontro diretto che vale doppio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Casarini presenta la gara che attende il Novara, quella contro la Pro Vercelli. Il centrocampista, attraverso La Stampa, ha detto: "Uno scontro diretto che vale doppio. I punti pesano un sacco e i nostri tifosi ci seguiranno in massa. La classifica è migliorata, ma in queste settimane si decide il campionato e noi non possiamo fermarci. Poi c’è ancora quella sconfitta dell’andata da riscattare. Ce lo chiede la città e lo vogliamo noi stessi", le parole del calciatore che ha poi proseguito: "Se è una sfida per il miglior Casarini? So che posso dare ancora molto di più. Diciamo che ci siamo quasi, ma di sicuro non mollo".