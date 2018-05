Novara, Chiosa e Sansone nel mirino dei club di Serie B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la retrocessione del Novara in Serie C, i pezzi pregiati iniziano a far gol a diversi club di Serie B. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il difensore Marco Chiosa sarebbe finito nel mirino del Lecce, mentre l'attaccante Gianluca Sansone piace ad Avellino e Salernitana.