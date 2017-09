Novara, Corini: "Messo in difficoltà il Parma, ma senza ottenere punti"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Federico De Luca

L'allenatore del Novara Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato con un pizzico di amarezza la sconfitta patita al cospetto del Parma: "C'è tanto rammarico per aver messo in difficoltà un'ottima squadra senza riuscire ad ottenere il risultato. C'è amarezza perché non riusciamo a portare dalla nostra parte l'inerzia di gare che nell'episodio non ci sorridono. - si legge su novara.iamcalcio.it - Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario purtroppo senza pervenire al pareggio. Arbitri? Tengo la linea del presidente, chi ha visto sa di cosa parlo, quel che è successo è chiaro. Dispiace ma non voglio dire altro. Abbiamo lavorato su due-tre sistemi nella ripresa per togliere ossigeno agli avversari e visto l'andamento della partita credo che ci siamo riusciti. Sciaudone? E' un ragazzo di qualità, intelligente a livello tattico e nella ripresa è riuscito a dare il meglio di sé. Ci tengo a dire una cosa prima di chiudere. La spinta dei tifosi alla squadra fino alla fine mi è piaciuta molto, anche dopo la sconfitta. Vogliamo ripagarli con dei punti il prima possibile".