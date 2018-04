Novara, De Salvo: "Il problema non sono i giocatori a fine contratto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Novara Massimo De Salvo ha parlato al termine della gara persa 3-0 contro la Ternana: “Dobbiamo giocare a calcio, non mollare, chi non è pronto, lasci perdere. Il problema non sono i giocatori a fine contratto. E' una stagione in cui tutti dobbiamo lottare per salvarci, quella di oggi è stata una brutta giornata, dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo trovare dentro di noi le risorse necessarie. Se non siamo degni stare in Serie B, prendiamone atto”, riporta Tuttonovara.it.