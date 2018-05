© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, riportate da TuttoEntella dopo la sconfitta con l’Entella che li condanna alla retrocessione in Serie C. "I ragazzi hanno dato tutto, accettiamo questo verdetto, bisogna saper perdere e ripartire. Abbiamo fatto tanti errori e abbiamo pagato. Non siamo riusciti a cambiare l'inezia negativa di questo campionato".