Novara, Di Carlo: “Pescara, serve attenzione. Macheda? Subiti torti”

Domenico Di Carlo, tecnico del Novara, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro il Pescara. “A parte Chajia, che questa mattina ha avvertito un fastidio al ginocchio, siamo tutti disponibili e tutti determinati a fornire il proprio contributo in questo finale di stagione. Domani comincia un altro campionato, in cui c'è bisogno di tutti: a oggi saremmo salvi ma abbiamo ancora punti da conquistare. Noi attraverso la prestazione, l'ambiente e i tifosi intorno e sugli spalti dobbiamo viaggiare verso un unico obiettivo, non guardiamo al passato ma concentriamoci sul futuro. Le quattro giornate a Macheda? Nelle ultime due trasferte abbiamo subito torti clamorosi ma dobbiamo rimanere lucidi ed evitare gli alibi, se succedono queste cose vuol dire che dovremo essere ancora più bravi in campo. In questo momento il messaggio è 'soffrire insieme': noi, la Società, i tifosi, tutti coloro che hanno a cuore il Novara, è fondamentale. Macheda? Mi ha lasciato perplesso il fatto che nessun giocatore della Cremonese sia stato punito. Il Pescara è un avversario da prendere con le molle, hanno nelle corde i playoff guardando alle loro caratteristiche, giocano bene nel loro 4-3-3, con tecnica e profondità”, le sue parole.