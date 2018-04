Novara, Di Carlo: "Domani gara da vincere. Ma con la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Novara Domenico Di Carlo ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa presentando lo scontro salvezza contro la Ternana: “Domani è una gara da vincere, ma con la testa e con l'equilibrio, giocando con criterio ogni pallone. La Ternana farà di tutto per portare a casa i punti, ma noi dobbiamo guardare alla nostra forza e ai nostri obiettivi. Tutti parlano di 8 finali: io parlo di una finale per volta partendo da quella di domani. - continua Di Carlo - La nostra salvezza passa dal Piola e dalla forza del collettivo Domani sarà uno scontro diretto e dobbiamo convogliare tutte le energie, è una squadra difficile e scorbutica, capace di giocare a viso aperto"