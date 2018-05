Novara, Di Carlo: "Domani la nostra occasione perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' la partita più importante dell'anno": ha esordito così in conferenza stampa il tecnico del Novara Domenico Di Carlo in vista del match di domani contro la Virtus Entella. "Nelle ultime gare - continua l'ex tecnico del Chievo Verona ci è mancata solo la vittoria e per ottenerla dobbiamo metterci qualcosa in più. Domani abbiamo l'occasione per fare vedere chi siamo, calcoli non dobbiamo farne; scendiamo in campo per vincere e mettiamo in campo la massima intensità per 95'. E' la nostra occasione, la chance perfetta per offrire la nostra miglior partita della stagione. Sofferenza? Più ce n'è, più bello sarà raggiungere l'obiettivo insieme. La Virtus Entella? E' un gruppo consolidato che gioca senza paura, verranmo qui con un solo risultato disponibile e hanno giocatori che possono far male a qualunque avversario. Domani conterà la testa in tutto, perché la testa ti rende sano o malato, triste o felice, ricco o povero. E la nostra testa, oggi, è quella giusta. La visita del presidente Massimo De Salvo? E' stato con noi questa mattina e sta condividendo con noi questo momento cruciale, così come stanno facendo tutte le componenti del club".