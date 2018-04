Novara, Di Carlo: "Inzaghi è già da A. Dopo Bari non ci sono alibi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Novara Mimmo Di Carlo parla così della prossima sfida al Venezia: "Faccio i complimenti a Pippo Inzaghi per quanto sta facendo, per me è già pronto per la Serie A. Il Venezia è una squadra diversa dal Bari, ti lascia pochi spazi e ti impone di avere pazienza nella ricerca della giocata decisiva, dovremo essere bravi a muovere la palla nel modo giusto

Sulle precedenti sfide: "Abbiamo avuto 11 occasioni da gol con la Ternana e 11 col Bari, ma al San Nicola siamo riusciti a essere più corti e più compatti, ritrovando la giusta fiducia di squadra. Abbiamo ancora diverse battaglie da fare, domani è un passo fondamentale per arrivare al nostro obiettivo. A Bari abbiamo subito tre episodi determinanti in 90': un gol in fuorigioco, la mancata espulsione di Cissè e un rigore clamoroso non concesso, per questo ho focalizzato l'attenzione sulle decisioni di Marini. Quanto successo a Bari non sarà un alibi, guardiamo l'arbitro meno possibile e pensiamo a mettere in campo tutto il meglio di quello che abbiamo".

Sulla sfida al Venezia: "Siamo in crescita da più di un mese, è chiaro che la crescita non sempre è pari al risultato, ma a Bari abbiamo dimostrato di saper stare in campo contro chiunque e di saper giocare a calcio. Bisogna tirar fuori punti da tutte le sei partite che rimangono, e dare il massimo fino all'ultimo secondo per raggiungere l'obiettivo".