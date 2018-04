Novara, Di Carlo: "Mancano rosso a Cissé e un rigore visto da 13mila"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto sul campo del Bari: "Sono molto arrabbiato. Fra primo e secondo tempo non so cosa sia successo all'arbitro: ha cambiato totalmente metro. Cissé dà una testata a Ronaldo da già ammonito e il giallo va al nostro giocatore. In 13mila abbiamo visto un rigore. Non serve protestare ma ci mancano tre punti: il Bari ha guadagnato un punto. La squadra sta bene, meritavamo la vittoria dato che abbiamo fatto noi la partita. Questo è l'atteggiamento da mantenere fino alla fine. Se non si ammonisce dopo una testata allora giochiamo a boxe... Mi dispiace dirlo, di solito cerco di dare una mano a tutti ma in casi così evidenti mi rammarico. Speriamo di essere più fortunati noi la prossima volta. Chi di dovere penserà a giudicare la prova dell'arbitro. Noi abbiamo giocato a testa alta: il pari ci sta stretto ma lo prendiamo dopo una sconfitta in casa. Questa è una reazione da squadra che vuole salvarsi".