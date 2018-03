Novara, Di Carlo: "Palermo costruito per la A. Cerchiamo continuità"

© foto di Federico Gaetano

Sfida ad alto quoziente di difficoltà per il Novara di Domenico Di Carlo domani contro il Palermo. Queste le parole del tecnico degli azzurri in conferenza stampa: "Domani dovremo dare continuità ai segnali positivi che si sono visti contro il Brescia. Questa è la prima cosa che mi aspetto contro il Palermo. Voglio un Novara che vada a caccia della palla, con aggressività di squadra, è questo l'equilibrio che sto cercando. Orlandi out? Sciaudone scalpita, Ronaldo vive un momento felice perché è diventato papà, li ho provati entrambi. Come sta Dickmann? E' un giocatore importante per questo gruppo, sta recuperando la sua forma mentale e fisica ideale. Il Palermo? E' un avversario costruito per la promozione, dipende dalla loro continuità e dalla loro voglia di raggiungere gli obiettivi. Faremo la partita un po' noi e un po' loro, dovremo essere bravi ad attaccarli nei punti in cui possiamo metterli in difficoltà. Giochiamo in casa dopo una vittoria, mi aspetto continuità e punti, la nostra mentalità deve andare in questo senso. Il mio passato in rosanero? Sono stato capitano del Palermo, lì è nata la mia prima figlia, sono rimasto molto legato alla città con cui si è creato fin da subito un rapporto molto bello".