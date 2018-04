Novara, Di Carlo: "Pareggio giusto, bravi a soffrire. Grazie ai tifosi"

Le sue parole in conferenza

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Domenico Di Carlo, allenatore del Novara, dopo il pareggio contro la Pro Vercelli nel cosiddetto 'Derby del Riso', è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo conquistato un punto con grandissimo sacrificio, siamo stati bravi a soffrire. Il pareggio è il risultato più giusto, noi ci siamo chiusi bene poi però abbiamo sbagliato quattro transizioni in maniera incredibile. Penso che oggi i tifosi abbiano visto una squadra che voleva vincere la partita, io li ringrazio per il sostegno che ci hanno dato per tutti i 95 minuti, ci hanno dato una gran spinta".