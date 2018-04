Novara, Di Carlo: "Quattro finali, sono orgoglioso dei miei ragazzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Novara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese:

"Ci apprestiamo al primo di 4 scontri salvezza, e ci arriviamo dopo aver conquistato un buon punto a Empoli. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi, vedo come sono coinvolti e vedo quanta voglia hanno di essere protagonisti e sono determinati a centrare l'obiettivo. Siamo in ritiro da mercoledì scorso proprio perché siamo concentrati tutti per centrare la salvezza, ci giochiamo le nostre chance con fiducia. Attingeremo a tutti i giocatori della rosa, in questo momento abbiamo bisogno di tutti, e scenderemo in campo per vincere. Ci attende un periodo in cui dovremo essere lucidi e freschi di testa, non dobbiamo aver paura di nessun avversario: siamo un'ottima squadra quando riusciamo a scendere in campo concentrati".