Novara, Di Carlo: "Quest'anno non bisogna mollare di un centimetro"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Novara Domenico Di Carlo ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Brescia: "Guardare agli altri non ti fa conquistare punti, è più importante pensare a ciò che dobbiamo fare noi. La salvezza passa da casa nostra e dalle vittorie che dobbiamo fare a partire da domani. Il Piola deve essere la nostra strada verso la salvezza. Le mie squadre non devono avere paura, dobbiamo scendere in campo consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio. Solamente l'audacia, la fiducia e il coraggio ti fanno ottenere i risultati e fare qualcosa in più. Il Brescia va aggredito fin dal primo minuto, voglio 95' di determinazione con in testa un solo obiettivo. Abbiamo vissuto una settimana di lavoro importante, trasferendo fiducia e alzando i ritmi, e quando c'è intensità vedi in campo il furore che ti serve. Paura? Non ce l'ho e non ne abbiamo, i ragazzi hanno lavorato bene e siamo molto fiduciosi. Nessuna stagione è uguale alle altre, questa è una stagione in cui non bisogna mollare di un centimetro”, ha concluso.