Novara, Di Carlo: "Riscatteremo il ko con la Ternana, sono fiducioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Domenico Di Carlo, tecnico del Novara, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Bari. "Da quando sono arrivato siamo sempre rimasti in questa zona della classifica, siamo cresciuti in questo periodo perdendo una gara incredibile contro la Ternana. Dobbiamo fare una partita decisa e gagliarda in una grande stadio, sono molto fiducioso. Ci riscatteremo della sconfitta immeritata, la salvezza è l'obiettivo. Ho riguardando la partita con la Ternana, al primo affondo abbiamo preso il primo gol e poi noi abbiamo avuto tantissime occasioni da rete. Ci sono dei giocatori che devono esprimere il meglio del loro potenziale, siamo convinti che raggiungeremo l'obiettivo. E' una partita difficile non solo per noi ma anche per il Bari. C'è programmazione e buoni giocatori, ci siamo trovati in una situazione che non ci aspettavamo".