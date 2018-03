Novara, Di Carlo: "Serve continuità per dare salvezza"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa prepartita per Domenico Di Carlo. Il tecnico del Novara ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del confronto contro la Salernitana (fonte TuttoB.com): "Mancano 11 partite alla fine del campionato e dobbiamo arrivare a 50 punti. E' indispensabile giocare tutte le gare cercando di mettere in campo il meglio di noi stessi, per uscire da questa classifica. Che va assolutamente migliorata. Siamo reduci da 2 risultati positivi, ora serve continuità. Bisogna fare un passo alla volta. Salernitana? Arriviamo a questa sfida sull'onda di due buoni risultati in casa, ottenuti in rimonta: questo è un dato positivo. Ora dobbiamo fare meglio in trasferta dove nelle ultime gare la squadra non ha raccolto nulla e le prestazioni non mi sono piaciute. A Salerno sarà una battaglia, il tifo è caldo. Dall'Arechi si può uscire con un risultato positivo solo facendo una partita di grande intensità, attenzione e concentrazione".