Novara, Di Carlo: "Tutti uniti nella difficoltà, l'intera rosa sarà a Empoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara di Empoli, il tecnico del Novara Domenico Di Carlo ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. "Andiamo in uno stadio pieno, l'Empoli merita il traguardo raggiunto e ha compiuto un cammino straordinario. Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare una prestazione di livello, al Castellani se non lo fai, è dura venirne fuori. Ritiro anticipato? Ci è servito a ricompattarci ulteriormente in un momento importante del campionato, siamo di nuovo alle porte di tre gare fondamentali. Abbiamo fuori Casarini e Ronaldo, ma tutta la rosa verrà a Empoli; siamo tutti uniti nella difficoltà. Giocando troppo puliti abbiamo lasciato per strada tanti punti, dobbiamo essere consapevoli che lottiamo per la salvezza quindi in campo bisogna essere più sporchi. Pensiamo giusto, pensiamo positivo. Quello che abbiamo fatto fino a ieri non conta più, quello che succede da domani in poi è molto più importante", le parole del mister.